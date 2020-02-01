2020/02/01 | 12:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة، أن التريث بجلب الجالية العراقية في مدينة ووهان الصينية في الوقت الحاضر يأتي للحفاظ على سلامتهم، فيما أشارت إلى انه سيتم نقلهم وسينقلون إلى مدينة آمنة.وأكد المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للمربد واطلعت عليه وكالة صدى , وجود تواصل مع السلطات الصحية في الصين لمتابعة حالة الجالية العراقية مشيراً إلى العمل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة: تريث بجلب الجالية العراقية حفاظاً على سلامتهم وسينقلون لمدينة آمنة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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