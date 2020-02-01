صفقة القرن ومدى تأثيرها على المنطقة بشكل عام والايزيديين بشكل خاص؟

2020/02/01 | 12:47 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الياس نعمو الختاري مما لاشك فيه أن أي تغير في المنطقة برمتها سوف يلد تغيرات وتأثيرات سلبية على الأكثر سوا كان ذلك من الناحية العسكرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وبالتأكيد سوف ينال كل من في المنطقة حصته من تلك السلبيات التي يفرزها أو تفرزها تلكم الايام القادم من صفقة القرن.إذا ما أتينا وتمت مقارنة …

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