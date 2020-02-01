انتهاء مهلة رئيس الجمهورية والشارع يترقب الساعات المقبلة… هل سيقوم برهم صالح بالتكليف؟

2020/02/01 | 12:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يترقب الشارع العراقي، بشدة، الساعات المقبلة من اليوم السبت، بعد انتهاء المهلة التي منحها رئيس الجمهورية برهم صالح الى القوى السياسية، بشأن الاتفاق على مرشح “غير جدلي”، أو سيقوم هو بتكليف شخصية يرضى عنها الشعب والقوى السياسية حسب تقديراته.ومنذ صباح اليوم، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات وتديونات خاطبت رئيس الجمهورية برهم […]

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