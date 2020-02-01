مدرب وطني المواي تاي: نهدف الى نشر اللعبة في جميع انحاء العراق

2020/02/01 | 12:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدرب المنتخب الوطني للعبة المواي تاي، علي ساهر عبد الواحد، أن الاتحاد يهدف الى نشر اللعبة في جميع انحاء العراق.وقال عبد الوحد، إن “مدينة أربيل احتضنت امس الجمعة، اول وحدة تدريبية يقيمها الاتحاد المركزي للعبة خلال الفترة الحالية”.وأوضح، ان “الوحدة شهدت مشاركة مدربين ولاعبين من 10 محافظات لول مرة في العراق”، مبينا […]

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