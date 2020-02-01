التشكيلة المتوقعة للديربي الإسباني اليوم

2020/02/01 | 12:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا على ريال مدريد بديربي العاصمة ضمن منافسات الدوري الإسباني اليوم السبت.ويتواجه الروخي بلانكوس واللوس بلانكوس على ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل ريال مدريد.وتأتي هذه المواجهة ضمن مباريات الجولة 22 لليجا، ويأمل الميرنجي في نتيجة إيجابية لتعزيز موقفه في الصدارة.أتلتيكو مدريد يريد أيضًا اثبات قوته أمام الملكي بعد هزيمته

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