2020/02/01 | 12:50 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور تمدد ساعات الدوام في أقسام التسجيل والمشروع الوطني ببغداد الى السادسة مساء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/01 | 12:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تمدد ساعات الدوام في أقسام التسجيل والمشروع الوطني ببغداد الى السادسة مساء) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تمدد ساعات الدوام في أقسام التسجيل والمشروع الوطني ببغداد الى السادسة مساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).