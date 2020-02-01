2020/02/01 | 12:50 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنايات القاهرة تحيل أوراق عشماوي و36 آخرين من تنظيم “بيت المقدس” للمفتي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/01 | 12:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جنايات القاهرة تحيل أوراق عشماوي و36 آخرين من تنظيم “بيت المقدس” للمفتي) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( جنايات القاهرة تحيل أوراق عشماوي و36 آخرين من تنظيم “بيت المقدس” للمفتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).