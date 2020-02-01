الافتاء :: خطاب داعش مأزوم

2020/02/01 | 12:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي مرصد الإفتاء في تحليل كلمة المتحدث باسم تنظيم داعش: خطاب مأزوم يسعى لخلق حاضنة اجتماعية عبر القضية الفلسطينية مرصد الإفتاء: خطاب المتحدث باسم داعش يؤكد وجود انشقاقات في صفوف التنظيم مرصد الإفتاء في تحليله لكلمة المتحدث باسم داعش: خطاب إعلامي جديد وتوسيع للامركزية التنظيم مرصد الإفتاء: انشقاقات داخلية يعاني […]

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