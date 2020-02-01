التشكيل المتوقع للديربي الإسباني اليوم

2020/02/01 | 13:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا على ريال مدريد بديربي العاصمة ضمن منافسات الدوري الإسباني اليوم السبت.ويتواجه الروخي بلانكوس واللوس بلانكوس على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد.وتأتي هذه المواجهة ضمن مباريات الجولة 22 لليجا، ويأمل الميرنجي في نتيجة إيجابية لتعزيز موقفه في الصدارة.أتلتيكو مدريد يريد أيضًا اثبات قوته أمام الملكي بعد هزيمته مؤخرًا في كأس السوبر الإسباني وخسارته للقب أمام ريال مدريد.التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد: التشكيل المتوقع لريال مدريد:حراسة المرمى: كورتوا.خط الدفاع: ميندي، راموس، فاران، كارفاخال.خط الوسط: مودريتش، فالفيردي، كاسيميرو، توني كروس.خط الهجوم: إيسكو، بنزيما.التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد:حراسة المرمى: أوبلاك.خط الدفاع: لودي، فيليبي، سافيتش، فيرساليكو.خط الوسط: ساؤول، هيريرا، توماس، كوريرا.خط الهجوم: فيتولو، موراتا.

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