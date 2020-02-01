الخارجية القرغيزية تستدعي السفير الأمريكي

2020/02/01 | 13:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

استدعت وزارة الخارجية القرغيزية، اليوم السبت، السفير الأمريكي لديها لتوضيح أسباب القيود المفروضة على التأشيرات لمواطني الدولة.

وقال المكتب الصحفي للوزارة: "فيما يتعلق بقرار الجانب الأمريكي بفرض قيود على دخول مواطني قيرغيزستان، جرت دعوة السفير الأمريكي دونالد لو، إلى وزارة الخارجية القرغيزية لتلقي توضيحات رسمية".

هذا وفرضت واشنطن، يوم أمس الجمعة، قيود التأشيرة على مواطني خمس دول، بما في ذلك قيرغيزستان.

وأوضح السفير الأميركي دونالد لو، في رسالة متلفزة للمواطنين القيرغيزيين، بأن ذلك لن يؤثر على السياح ورجال الأعمال والعمال والطلاب، بل ينطبق فقط على المهاجرين وعلى المشاركين في يا نصيب تأشيرة البطاقة الخضراء.

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