القبض على 6 دواعش في الموصل

2020/02/01 | 13:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القاء القبض على ستة دواعش في مناطق متفرقة من مدينة الموصل.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة ومن خلال البحث والتحري واصدار مذكرات قبض من قبل قاضي التحقيق المختص، تمكن من القاء القبض على ستة عناصر من عصابات داعش الارهابية وضبط عجلة تعود لأحدهم، في احياء القاهرة والنهضة والعربي وعدن بالجانب الايسر لمدينة الموصل".

واضافت ان "اثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى بالأمنية، وواحد منهم يعمل فيما يسمى بالشرعية، اما البقية كانوا يعملون بصفة مقاتل في ما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

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