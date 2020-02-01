قيادة شرطة ديالى تكشف تفاصيل عملية “الوادي الاخضر”

2020/02/01 | 13:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى كشفت قيادة شرطة ديالى، اليوم السبت، عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة انطلقت شمال المحافظة.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي، ان” قوة امنية مشتركة وبناءا على توجيهات قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري انطلقت من 3 محاور لتعقب فلول تنظيم داعش في المناطق المحصورة بين الصفرة ابتداء من قرية […]

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