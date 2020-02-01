2020/02/01 | 13:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب حقوق الانسان في محافظة بابل، السبت، عن تسجيل اكثر من 1200 حالة طلاق في غضون ستة اشهر من العام 2019.وقال مدير المكتب احمد الطيار في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ان “محاكم بابل سجلت 1219 حالة طلاق في ستة اشهر من العام 2019 وهي ارقام وعلى الرغم من ارتفاعها الا انها تعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بابل تسجل اكثر من 1200 حالة طلاق في ستة اشهر من العام 2019 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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