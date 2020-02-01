2020/02/01 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

التقى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، السبت (01 شباط 2020)، الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبيل بدء الاجتماعات بمقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونقلت وسائل إعلام عربية، ان وزراء الخارجية العرب بدأوا بالتوافد على مقر جامعة الدول ارعبية في العاصمة المصرية القاهرة لحضور الاجتماع الطارئ، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبومازن، لبحث كيفية الرد على "صفقة القرن.

واضافت أن وزراء الخارجية العرب سيستمعون خلال اجتماع اليوم، من محمود عباس الموقف الفلسطيني حول ما تسمى صفقة القرن الأميركية- الإسرائيلية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، وبحث السبل العربية للرد على الإعلان الأمريكي.

بغداد اليوم -بغداد

قال زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، السبت (1 شباط 2020) أن المتظاهرين السلميين "يذبحون" من قبل بعض القوى الأمنية.

وكتب علاوي في تغريدة له على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم) إن "على الحكام وسياسيي

بغداد اليوم- البصرة

أعلن مدير الجنسية والجوازات في البصرة، امجد حسن، السبت (01 شباط 2020)، المباشرة بمنع دخول حاملي الجنسية الصينية عبر المنافذ الحدودية والمطار لمدة شهر.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مدير الجنسية والجواز

بغداد اليوم- خاص

أكد عضو مجلس النواب المستقيل، رائد فهمي، السبت (1 شباط 2020)، ان الظرف الحالي الذي يمر فيه البلد، يتطلب الاسراع في تسمية رئيس الوزراء البديل للمستقيل عادل عبد المهدي.





وقال فهمي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الاسماء الت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الخارجية العراقي يلتقي الرئيس الفلسطيني لبحث الرد على ’’صفقة القرن’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الخارجية العراقي يلتقي الرئيس الفلسطيني لبحث الرد على ’’صفقة القرن’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).