اياد علاوي: المتظاهرون السلميون ’’يُذبحون’’ من قبل بعض القوى الأمنية

2020/02/01 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -بغداد

قال زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، السبت (1 شباط 2020) أن المتظاهرين السلميين "يذبحون" من قبل بعض القوى الأمنية.

وكتب علاوي في تغريدة له على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم) إن "على الحكام وسياسيي العراق الخجل من توسل المتظاهرين السلميين المطالبين بالإصلاح بطلب النجدة من المنظمات الدولية والإقليمية لحمايتهم".

وتابع: "المتظاهرون يُذبحون من قبل بعض القوى الامنية ولا من مجير ولا من مناصر الا الله، وإرادة شعبنا الأعزل".

واختتم علاوي تغريدته بوسم "#كونوا أحرارا، أي عار سيلحق #بكم، # متى ترتوون.

بغداد اليوم- بغداد

التقى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، السبت (01 شباط 2020)، الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبيل بدء الاجتماعات بمقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونقلت وسائل إعلام عربية، ان وزراء الخارجية العرب بدأوا بالتوافد

بغداد اليوم- البصرة

أعلن مدير الجنسية والجوازات في البصرة، امجد حسن، السبت (01 شباط 2020)، المباشرة بمنع دخول حاملي الجنسية الصينية عبر المنافذ الحدودية والمطار لمدة شهر.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مدير الجنسية والجواز

بغداد اليوم- خاص

أكد عضو مجلس النواب المستقيل، رائد فهمي، السبت (1 شباط 2020)، ان الظرف الحالي الذي يمر فيه البلد، يتطلب الاسراع في تسمية رئيس الوزراء البديل للمستقيل عادل عبد المهدي.





وقال فهمي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الاسماء الت

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