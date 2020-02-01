جوازات البصرة تباشر بمنع دخول حاملي الجنسية الصينية عبر المنافذ الحدودية لمدة شهر‎

2020/02/01 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أعلن مدير الجنسية والجوازات في البصرة، امجد حسن، السبت (01 شباط 2020)، المباشرة بمنع دخول حاملي الجنسية الصينية عبر المنافذ الحدودية والمطار لمدة شهر.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مدير الجنسية والجوازات في البصرة العميد امجد حسن، باشر بتنفيذ توجيه وزارة الداخلية بمنع دخول حاملي الجنسية الصينية عبر المنافذ الحدودية والمطار لمدة شهر".

وكان مدير مطار البصرة الدولي، سمير يونس، أعلن ‏الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، صدور امر بعدم دخول اي شخص يحمل الجنسية الصينية للعراق .

وقال يونس في بيان مقتضب، إن "سلطة المطار الامنية وجهت بعدم استقبال أي شخص يحمل الجنسية الصينية إلى العراق".

بغداد اليوم- بغداد

التقى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، السبت (01 شباط 2020)، الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبيل بدء الاجتماعات بمقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونقلت وسائل إعلام عربية، ان وزراء الخارجية العرب بدأوا بالتوافد

بغداد اليوم -بغداد

قال زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، السبت (1 شباط 2020) أن المتظاهرين السلميين "يذبحون" من قبل بعض القوى الأمنية.

وكتب علاوي في تغريدة له على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم) إن "على الحكام وسياسيي

بغداد اليوم- خاص

أكد عضو مجلس النواب المستقيل، رائد فهمي، السبت (1 شباط 2020)، ان الظرف الحالي الذي يمر فيه البلد، يتطلب الاسراع في تسمية رئيس الوزراء البديل للمستقيل عادل عبد المهدي.





وقال فهمي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الاسماء الت

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