الاردن : شغب بعد انتحار بائع خضار وسط مدينة إربد

2020/02/01 | 13:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / شهدت مدينة اربد اعمال شغب بعد انتحار احد الأشخاص ، على اثر مصادرة بسطته ، بحسب شهود عيان.مصدر أمنى قال ان الأجهزة الأمنية تحقق في حادثة العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقا في منزله، وتشير التحقيقات الأولية الى وجود شبهة انتحار.وبين المصدر ان أقارب الشخص قاموا بأعمال شغب وقطع للطرق على […]

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