أنجي خوري موقوفة في مكتب الآداب

2020/02/01 | 13:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ترحيلها إلى بلدها سوريا قبل أشهرٍ، عادت أنجي خوري خلسةً إلى لبنان، وكانت الفنانة قمر قد اتهمتها آنذاك بـ “مخالفة القوانين بدعم من إحدى الفنانات بدون الكشف عن إسمها”.[…]

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