منصب جديد لوسيم يوسف في الإمارات

2020/02/01 | 13:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أصدر مركز جامع الشيخ زايد بن سلطان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بيانًا بشأن الخطيب وسيم يوسف.وأعلن المركز أن وسيم يوسف لم يعد بعد الآن إماماً وخطيبًا لمركز جامع الشيخ زايد الكبير، وذلك بعد أن تم تكليفه خطيباً لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول.يذكر أن وسيم يوسف من مواليد مدينة إربد بالأردن […]

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