محمد توفيق علاوي بلاعقد

2020/02/01 | 13:46 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن النصاريبدو المشهد العراقي أكثر تعقيدا مما نتابعه عبر وسائل الإعلام وحتى من خلال نقاشاتنا المستفيضة والمملة والمقرفة المتكررة مع تكرار الأزمات والمشاكل والتحديات التي تحي بنا منذ أن فتحنا أعيينا على مشاهد الحروب والحصارات والدكتاتوريات والفوضى والفساد والطائفية والتنافس غير الأخلاقي من أجل المال ...

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