“العهد نيوز” تنفرد بكشف صفقة الكويت مع بعض شيوخ الناصرية وعلاقتها بالفوضى

2020/02/01 | 13:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار قالت مصادر مطلعة في ذي قار، بأن شيوخ عشائر من ذي قار قد تلقوا عروض مالية ودعم كويتي منذ إنطلاق التظاهرات في اكتوبر ولحد الأن، من أجل دعم وإستمرار الاحتجاج بهذا الشكل الفوضوي.وبحسب المصادر التي تحدثت لـ”العهد نيوز”، فأن” أثنين من أبرز شيوخ عشائر ذي قار، قد تلقوا أموالا كبيرة […]

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