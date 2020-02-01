2020/02/01 | 13:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “آبل”، السبت، أنها “ستغلق جميع متاجرها الرسمية ومكاتب الشركة في الصين، حتى 9 فبراير/شباط، وذلك بسبب فيروس كورونا”.ولفتت الشركة في بيان إلى أنه “بناءً على أحدث توصية من خبراء صحة بارزين، فإننا قررنا غلق جميع مكاتبنا ومتاجرنا ومراكز الاتصال التابعة لنا في الصين حتى 9 فبراير/شباط”، موضحة أنها “تتطلع إلى إعادة فتح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة ”آبل“ تعلن إغلاق جميع متاجرها في الصين بسبب كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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