ايران الدولة حاجة ستراتيجية امريكية وليس ايران النظام الاسلامي..

2020/02/01 | 13:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مزهر جبر الساعدي مرت العلاقات الامريكية الايرانية، خلال عقود من القرن العشرين وخلال العقدين من القرن الواحد والعشرين بين التحالف والجفاء ولانقول العداء؛ ففي عهد الشاه شهد هذا التحالف اوجه،...أكمل القراءة ←

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