الثورات لا تسقط بالتقادم..

2020/02/01 | 13:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:وهاب رزاق الهنداوي ها هو الشعب العراقي قد تجاوزت ثورته المائة يوم وسيل الدماء مازال يتدفق ليروي الأرض التي يظهر انها لم ترتو ِ بعد، بالرغم من مرور عقود من...أكمل القراءة ←

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