النفط العراقي مشتت بين المحاصصه والحقول المشتركه مع دول الجوار

2020/02/01 | 13:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صلاح الزبيدي تشكل الحقول المشتركه بين العراق وايران احدى اهم المشاكل الاساسيه بين البلدين والتى تضم بحسب خبراء النفط العراقيين كميات هائله من النفط الخفيف ولم تتوصل الحكومات المتعاقيه الى...أكمل القراءة ←

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