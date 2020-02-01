2020/02/01 | 13:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي مغردا ... على الحكام وسياسيي العراق الخجل من توسل المتظاهرين السلميين بطلب النجدة من المنظمات الدولية والإقليمية لحمايتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/01 | 13:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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