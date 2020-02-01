القبض على عراقي قيادي في تنظيم القاعدة بولاية اريزونا الامريكية

2020/02/01 | 13:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ألقت الأجهزة الأمنية في ولاية اريزونا الامريكية، القبض على عراقي متهم بتزعم مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، وعلى صلة بهجمات ادت الى مقتل ضابط في مدينة الفلوجة.وعلي يوسف أحمد النوري (42 عاما) مطلوب للمثول أمام القضاء العراقي بتهم مرتبطة بمقتل عنصري شرطة عراقيين.وبحسب مصادر أمنية، كان النوري قائدا لمجموعة تتبع […]

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