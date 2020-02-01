شرطة ذي قار: المحافظة تنعم بالاستقرار بفضل القوات الامنية والمتظاهرين السلميين

2020/02/01 | 13:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار اكد قائد شرطة ذي قار العميد الحقوقي ناصر لطيف جميل الاسدي، اليوم السبت، ان المحافظة تشهد استقرارا امنيا بشكل كبير جدا بفضل الجهود التي تبذلها القوات الامنية بالاشتراك مع المتظاهريين السلميين.وقال الاسدي، إن”التنسيق العالي بين القوات الامنية والمتظاهرين السلميين ساهم بتأمين الوضع الامني واعادة الحياة الطبيعة الى محافظة ذي قار”.[…]

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