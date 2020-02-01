السعودية تهاجم أردوغان لانتقاده موقفها تجاه صفقة ترامب

2020/02/01 | 13:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجمت القناة الإخبارية السعودية الرسمية، الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”الذي أسمته بـ”شحاد التحالفات”، بعبارات قاسية، وذلك ردا على انتقاده الجمعة، صمت دول إسلامية على رأسها السعودية، عن صفقة ترامب المشؤومة لتصفية القضية الفلسطينية.ونشرت القناة السعودية، تقريرا تلفزيونيا، على صفحتها بموقع “تويتر”، ذكر بمواقف المملكة تجاه الدول العربية.وتضمن التقرير، صورا تظهر الملك السعودي “سلمان […]

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