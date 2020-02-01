الصين: وفيات فيروس كورونا ترتفع إلى 259 حالة

2020/02/01 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الصينية أنّ عدد الوفيات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى مئتين وتسع وخمسين حالة، في حين ناهز عدد المصابين بالفيروس التنفّسي المميت اثني عشر ألف شخص.

وقالت لجنة الصحّة الوطنية في الصيف إنّ عدد الوفيات الجديدة المسجّلة في الساعات الاربع والعشرين الماضية بلغ ست واربعين حالة وفاة، مشيرة الى أنّ الحصيلة الإجمالية لعدد الذين توفّوا من جرّاء الفيروس ارتفعت بذلك إلى مئتين وتسع وخمسين حالة.

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