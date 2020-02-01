الزرفي مخاطبا الرئيس صالح بشأن اختيار رئيس الوزراء: كلفه قائدا لا خاضعا

2020/02/01 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي، رئيس الجمهورية الى تكليف مرشح مطابق لطموحات المتظاهرين، لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.

وأكد الزرفي في تغريدة على تويتر، ان طريق ساحات الاعتصام هو نجاة للعراق وشعبه من وعورة التوافقات، على حد تعبيره، مخاطبا الرئيس برهم صالح بالقول “لا تتردد أبدا في تكليف من تراه مطابقا لمطالب وطموحات وتضحيات شباب ثورة تشرين، في حكومة مستقلة وانتخابات مبكرة “، فيما اختتم تغريدته قائلا “كلفه قائدا لا خاضعا”.

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