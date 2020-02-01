مطار البصرة يمنع دخول أي مسافر قادم من الصين

2020/02/01 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استجابت إدارة مطار البصرة لمقترح دائرة الصحة بمنع دخول أي مسافر قادم من الصين أو يحمل الجنسية الصينية.

وقال مدير مطار البصرة سمير يونس في تصريح، إن التبليغ الخاص بمنع الوافدين من الصين أو أي شخص يحمل الجنسية الصينية صدر من وزارة الداخلية.

هذا وتواصل فرق المركز الصحي بالتعاون مع صحة البصرة والجهات العاملة في مطار البصرة الدولي بفحص المسافرين القادمين الى البصرة ومن الطائرات القادمة من خارج العراق، من اجل الكشف المبكر عن أية حالة إصابة بفيروس كورونا وحماية أبناء المحافظة من خطره.

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