الشرطة الاتحادية تلقي القبض على عصابة تسليب في النهروان

2020/02/01 | 14:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط هذا اليوم السبت 2020/2/1 عن تمكن قطعات الفوج الأول اللواء الأول شرطة اتحادية من القاء القبض على عصابة تسليب في ساعة […]

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