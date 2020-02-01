يتضمن 4 نقاط.. معتصمو ساحة التحرير يصدرون بياناً جديداً

2020/02/01 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أصدر معتصمو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، السبت (01 شباط 2020)، بياناً جديداً يتضمن أربع نقاط، فيما أكدوا أن الثورة لم تنحرف عن مسارها أبداً.

أدناه نص البيان :-

اخوتنا الثوار في ساحات التظاهر والاعتصام..

أبناء وطننا الداعمين لحراكنا الوطني..

استجابةً للمتغيرات الحالية في وطننا وفي ساحات الاعتصام يجب ان نؤكد النقاط التالية، التي ذكرناها غير مرة في أوقات سابقة :

1-الثورة لم تنحرف عن مسارها ابداً ومنذ بدايتها، حيث كانت تكرر دائما رفضها التام لوجوه الطبقة السياسية جميعاً، ورفض التدخلات الخارجية بكافة اشكالها.

2-لا قيادة للثورة، فالثورة شبابية خالصة لم يستطع احد تجييرها لصالحه حتى اليوم، وهم وحدهم من قرر جميع الخطوات الماضية، وسيقررون المستقبلية ايضاً، بلا وصايةٍ من أحد سوى المتظاهرين نفسهم، فكلهم قادة، وكلهم قاعدة.

3-كانت الساحة وما زالت بيت للعراقيين جميعاً، الساخطين على ما وصل اليه حال وطننا، لذا ليس لاحد السلطة في رفض وقبول المشاركة والحضور فيها، الجميع مرحب به بشرط ان يكون عراقياً خالصاً غير مجير لمصلحة غير مصلحة العراق العامة، التي لا شأن لها بالمصالح الشخصية والحزبية الضيقة.

4-تعرضنا في ساحات الاعتصام ومنذ اليوم الاول لشتى انواع التهديدات، وتحوّل كثير من هذه التهديدات الى افعال حقيقية بالاضافة الى استشهاد ما يقارب ٧٠٠ شاب، وجرح 21 الف، وكل هذه السلسلة من التهديدات لن تغير موقفنا ابدا، بل ستزيدنا اصراراً، الى نهاية الطريق، فالتهديدات الإضافية ليست شيئاً جديداً، ومَن تواجد لأكثر من 100 يوم، في أخطر بقعة في العراق، نظراً للقمع السلطوي، لن تثنيه ألاعيب إضافية من هذا الطرف أو ذاك.

عاش العراق، وجنبنا الله واياكم شر الاعداء.





بغداد اليوم-بغداد

أكد وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، خلال ترأسه اجتماعات الجامعة العربية، السبت (01 شباط 2020)، أن صفقة القرن ستفاقم التطرف في المنطقة.

وقال الحكيم، في الاجتماع الطارئ لبحث صفقة القرن، إن "العراق بمرجعيته السياسية

بغداد اليوم- بغداد

التقى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، السبت (01 شباط 2020)، الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبيل بدء الاجتماعات بمقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحك

بغداد اليوم -بغداد

قال زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، السبت (1 شباط 2020) أن المتظاهرين السلميين "يذبحون" من قبل بعض القوى الأمنية.

وكتب علاوي في تغريدة له على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم) إن "على الحكام وسياسيي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( يتضمن 4 نقاط.. معتصمو ساحة التحرير يصدرون بياناً جديداً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( يتضمن 4 نقاط.. معتصمو ساحة التحرير يصدرون بياناً جديداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).