الحكيم خلال ترأسه اجتماعات الجامعة العربية: ’’صفقة القرن’’ ستفاقم التطرف بالمنطقة

2020/02/01 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، خلال ترأسه اجتماعات الجامعة العربية، السبت (01 شباط 2020)، أن صفقة القرن ستفاقم التطرف في المنطقة.

وقال الحكيم، في الاجتماع الطارئ لبحث صفقة القرن، إن "العراق بمرجعيته السياسية والدينية، يؤكدون وقوفهم مع الشعب الفلسطيني"، داعياً "العرب والمسلمين الى استعادة جميع الأراضي الفلسطينية، ودعم الفلسطينيين في تقرير المصير".





وأشار الى أن "العراق يدعم فلسطين كدولة مستقلة وعاصمتها القدس المحتلة".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبيل بدء الاجتماعات بمقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحكيم التقى مع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وجرى في اللقاء تبادل وجهات النظر حول ما يسمى (صفقة القرن)"، مؤكدا أن "موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

واضاف البيان أن "هذا اللقاء يأتي في سياق ترأس العراق للاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية".

قبيل ذلك، نقلت وسائل إعلام عربية، ان وزراء الخارجية العرب بدأوا بالتوافد على مقر جامعة الدول ارعبية في العاصمة المصرية القاهرة لحضور الاجتماع الطارئ، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبومازن، لبحث كيفية الرد على "صفقة القرن.

بغداد اليوم- بغداد

أصدر معتصمو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، السبت (01 شباط 2020)، بياناً جديداً يتضمن أربع نقاط، فيما أكدوا أن الثورة لم تنحرف عن مسارها أبداً.

أدناه نص البيان :-

اخوتنا الثوار في ساحات التظاهر والاعتصام..

أبناء وطننا ا

بغداد اليوم- بغداد

التقى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، السبت (01 شباط 2020)، الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبيل بدء الاجتماعات بمقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحك

بغداد اليوم -بغداد

قال زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، السبت (1 شباط 2020) أن المتظاهرين السلميين "يذبحون" من قبل بعض القوى الأمنية.

وكتب علاوي في تغريدة له على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم) إن "على الحكام وسياسيي

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