إجراء فحوصات طبية لعاملين صينيين بمحطة كهرباء في سامراء

2020/02/01 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-صلاح الدين

أعلنت وزارة الصحة، السبت (01 شباط 2020)، بإجراء فريق طبي من دائرة صحة صلاح الدين زيارة الى محط...





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