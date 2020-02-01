2020/02/01 | 14:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر نيابي، بان رئيس الجمهورية برهم صالح مدد المهلة التي منحها للكتل البرلمانية لتسمية مرشح رئاسة الوزراء اربعة ايام، وغادر العاصمة بغداد متوجها الى السليمانية.وقال المصدر لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، ان “القوى السياسية اتفقت مبدئيا على مرشح لرئاسة الوزراء، مستقل ويحظى بمقبولية، وهو محمد توفيق علاوي وانها بصدد الاعلان عنه” لافتا الى ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يمدد مهلته للكتل السياسية ويغادر الى السليمانية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يمدد مهلته للكتل السياسية ويغادر الى السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).