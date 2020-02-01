خلية الإعلام الأمني: سقوط 5 قذائف قرب قاعدة القيارة دون خسائر بشرية

2020/02/01 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، سقوط خمس قذائف قرب قاعدة القيارة في محافظة نينوى.

واكدت الخلية في بيان، ان خمس قذائف سقطت قرب قاعدة القيارة الجوية بمحافظة نينوى، ضمن قاطع اللواء السادس والسبعين فرقة المشاة السادسة عشرة، مشيرة الى ان ذلك لم يسفر عن سقوط خسائر بشرية أو مادية.

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