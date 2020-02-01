2020/02/01 | 14:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهاشمي : احزاب تحالف الفتح المنسجمة مع منهج وسياسة ايران ؛ تعرقل إنهاء اختيار رئيس وزراء جديد متوافق مع شروط الساحات وخطب المرجعية وبيانات الصدر ومهلة رئيس الجمهورية

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