علاوي الأقرب لتولي رئاسة الوزراء خلال الساعات القادمة

2020/02/01 | 14:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع بأن الرئيس برهم صالح يعتزم تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة بعد اتفاق السيد مقتدى الصدر وزعيم تحالف الفتح هادي العامري.

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