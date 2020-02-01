مسرور بارزاني مستذكراً هجوم 1 شباط: استهدف القيم والتنوع في كوردستان

2020/02/01 | 14:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، هجوم الاول من شباط، هجوماً استهدف القيم والتنوع في كوردستان.

وقال بارزاني في تغريدة بموقع تويتر "نحيي اليوم ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في 1 فبراير 2004 في أربيل.



كان هذا هجومًا على كوردستان، ضد القيم والتنوع الذي نتمتع به".

واضاف بارزاني "ونحن نتذكر أولئك الذين فقدوا أسرهم، نذكر أنفسنا بأهمية الوحدة".

وأحيت كوردستان، اليوم السبت، الذكرى الـ16 لحادثة الأول من شباط، التي حدثت في اول يوم من عيد الاضحى، عندما استهدف "ارهابيون" بتفجيرين انتحاريين في اربيل الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وجرت اليوم، مراسم احياء الحادث، بحضور رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين والحزبيين، في بارك سامي عبد الرحمن بمدينة أربيل.

وأسفر الحادث وقتها عن مقتل اكثر من 100 مسؤول ومواطن مدنيين فضلا عن اصابة نحو 250 آخرين بجروح.

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