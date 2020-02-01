2020/02/01 | 14:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول محلي ان 103 مرضى مصابين بالفيروس التاجي الجديد (2019-nCoV) عولجوا وخرجوا من المستشفيات في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي بوسط الصين.صرح تشو شيان وانغ عمدة ووهان فى مؤتمر صحفي ريوم الجمعة بان هناك 2639 حالة مؤكدة من الاصابة الجديدة بفيروس كورونا فى ووهان بنهاية يوم الخميس.وقال لي تشيانغ المسؤول بحكومة المدينة في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شفاء 103 من المصابين بفيروس كورونا في ووهان الصينية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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