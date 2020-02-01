عباس يلتقي وزير الخارجية العراقي للرد على صفقة ترامب

2020/02/01 | 14:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس السلطة الفلسطينية ​محمود عباس​ وزير الخارجية العراقي ​محمد علي الحكيم​ قبل بدء الاجتماعات بمقر ​الجامعة العربية​....

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