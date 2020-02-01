نائب عراقي يرجح اعلان تكليف علاوي بتشكيل الحكومة اليوم

2020/02/01 | 14:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب العراقي كاظم الصيادي السبت حسم اختيار رئيس الوزراء المقبل من قبل القوى السياسية فيما رجح تكليف رئيس الوزراء الجديد اليوم....

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