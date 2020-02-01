لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية تتهم ’المليشيات’’ بمنع عودة النازحين إلى ديارهم

2020/02/01 | 14:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي، السبت أطرافاً أسماهم بـ’’المليشيات’’ بمنع عودة النازحين إلى ديارهم في المناطق المحررة.وقال الدهلكي في بيان : إن “استمرار الاهمال الحكومي […]

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