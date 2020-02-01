علاوي: على حكام العراق وسياسييه أن يخجلوا حين يطلب المتظاهرون النجدة من المنظمات الدولية والإقليمية

2020/02/01 | 14:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قال زعيم ائتلاف الوطني الدكتور اياد علاوي إن على حكام العراق وسياسييه أن يخجلوا حين يطلب المتظاهرون النجدة من المنظمات الدولية والإقليمية.على الحكام وسياسيي #العراق الخجل من توسل المتظاهرين السلميين المطالبين بالاصلاح بطلب النجدة من المنظمات الدولية والإقليمية … Readmore

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