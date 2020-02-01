بيان منسوب لمعتصمي التحرير يطرح ثلاثة مرشحين لرئاسة الوزراء

2020/02/01 | 15:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحصلت "كلكامش برس"، اليوم السبت، على بيان منسوب لمعتصمي ساحة التحرير ببغداد عن ترشيح ثلاث شخصيات لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.وبحسب البيان، فأن" المعتصمين كل من مهند الكناني وكاظم السهلاني والقاضي عبد الأمير عبد الحسين الشمري، فيما نبه البيان الى ان المتعصمين هم من قرروا ترشيح هذه الشخصيات ، واملهوا رئيس الجمهورية فترة اسبوع واحد لقبول او رفض أحد المرشحين الثلاثة ".

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