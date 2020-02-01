توافد أتباع التيار الصدري الى ساحة تظاهرات الحبوبي.. بعضهم فضّل بغداد!

2020/02/01 | 15:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارشهدت ساحة الحبوبي في الناصرية، اليوم السبت، إستمرار توافد أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والمشاركة في الإحتجاجات من جديد، فيما فضل بعضا من المتظاهرين التابعين للصدر المشاركة في ساحة التحرير ونصب الخيام هناك، بعدما أخذوا عدتهم من الخيام وذهبوا الى بغداد.وقال مراسل، "كلكامش برس" في المحافظة، بأن "أتباع الصدر قد تواجدوا منذ تغريدة المقرب من الصدر في ساحة الحبوبي مساء أمس وحتى اليوم يستمر الاتباع بالتوافد لساحة الحبوبي من جديد، حيث شهدت تواجد العشرات منهم، وبدأوا المشاركة في الفعاليات التي تقام بداخل الساحة".وتشهد ساحة إعتصام الحبوبي، منذ حادثة فجر الاثنين الماضي والهجوم عليها بحريق الخيم وإطلاق النار، هدوءا نسبيا، مع بعض الفعاليات التي تجري وإعادة بناء السرادق بالطابوق والبلوك".وتتولي القوات الأمنية في شرطة ذي قار توفير الحماية المشددة على الساحة منذ أيام، خشية من هجمات محتملة من قبل مسلحين أو من قبل الميليشات".

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