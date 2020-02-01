العراق وعمان يبحثان تداعيات صفقة القرن وتأثيرها على فلسطين

2020/02/01 | 15:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم السبت، مع وزير الشُؤُون الخارجيّة العُمانيّ يوسف بن علوي تداعيات صفقة القرن وتأثيرها على فلسطين.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "جرى بحث الموقف العربي المشترك إزاء ما يُسمّى بـ(صفقة القرن)، وانعكاساتها على الشعب الفسطينيّ، والمنطقة برُمّتها".

واضافت الخارجية "يأتي هذا اللقاء على هامش الاجتماع الطارئ، الذي يترأسه العراق، لمجلس جامعة الدول العربيّة على مُستوى وزراء الخارجيّة".

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