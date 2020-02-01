2020/02/01 | 15:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر مطلع في مطار بغداد، اليوم السبت، بان عائلة عراقية قادمة من الصين رفضت اجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا في المطار.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "عائلة عراقية قادمة من الصين عبر الدوحة رفضت اجراء الفحوصات الخاصة بفايروس كورونا الجديد بعد رفضهم الإحالة الى مستشفى الفرات العام".

وأضاف ان "العائلة طالبت بالعودة الى الدوحة على نفس الطائرة والسلطات الصحية في مطار بغداد تصر على فحصهم!".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عائلة عراقية قادمة من الصين ترفض اجراء الفحوصات الخاصة بكورونا في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عائلة عراقية قادمة من الصين ترفض اجراء الفحوصات الخاصة بكورونا في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).